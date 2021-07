Die lang geplante Sanierung des Kirchplatzes in Bellenberg nimmt konkrete Formen an: Am 1. Februar 2022 soll es losgehen mit den Arbeiten an Kanal- und Wasserleitungen, den Erdkabeln, der Straßenbeleuchtung und nicht zuletzt der Straße selbst. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die entsprechenden Beschlüsse zur Auftragsvergabe gefasst. Anfang Dezember 2022 soll dann alles fertig sein, wie Bürgermeisterin Susanne Schewetzky mitteilt...