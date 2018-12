Behörde Behörde contra Ausschuss: „Ober sticht Unter“

Elchingen / Oliver Heider

Ende September hatte der Bau- und Umweltausschuss einen Antrag zum Umbau eines Mehrfamilienhauses im Floriansweg 3 in Oberelchingen einstimmig abgelehnt. Nach Ansicht des Gremiums waren für die schon heute angespannte Park-Situation in jener Straße, in der die Feuerwehr ihre Zu- und Abfahrt hat, zu wenig Stellplätze nachgewiesen. Vor dem Hintergrund einer Droh-Kulisse gaben die Räte in jüngster Sitzung bei zwei Gegenstimmen nun doch grünes Licht. Mit der Auflage, alle Stellplätze eindeutig zu kennzeichnen.

Wie berichtet, plant der Bauherr für die Zukunft elf statt acht Wohnungen. Ein Vorhaben, das das Landratsamt für genehmigungsfähig hält. Die erforderlichen Stellplätze seien nachgewiesen, hieß es aus Neu-Ulm. Der Bauherr habe einen rechnerischen Nachweis gebracht, dass im Untergeschoss kein weiteres Vollgeschoss entstehe. Die Dachterrasse auf der Garage sei verkleinert worden. Und der erforderliche Abstand von drei Metern werde eingehalten, teilte die Behörde der Verwaltung weiter mit.

Ansage zeigt Wirkung

Vor diesem Hintergrund führte Bürgermeister Joachim Eisenkolb aus, dass das Landratsamt Gelegenheit gebe, „die Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens zu überdenken“. Und: Das Landratsamt beabsichtige, die Baugenehmigung zu erteilen.

Eine Ansage, die Wirkung zeigte: Nur Karin Batke und Matthias Bloching (beide UFWG) stimmten erneut gegen den Bauantrag. Anders als die Ratsmehrheit: „Ob es uns passt oder nicht: Von der rechtlichen Seite haben wir keine Möglichkeit“, sagte Bernd Schwerdtfeger (CSU). „Wenn wir nicht zustimmen, wäre das ein Show-Effekt.“ Andreas Mayr (FWE) formulierte es so: „Ober sticht Unter.“

Nach den rechtlichen Folgen einer erneuten Ablehnung erkundigte sich Reinhard Rotermund (Eule). Woraufhin Eisenkolb davor warnte, „vorsätzlich eine rechtlich unrichtige Entscheidung“ zu treffen. „Wenn ich zustimme, dann aus rein juristischen Gründen“, stellte Rotermund klar. So sahen es die meisten anderen auch.