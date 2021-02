Am Montag ist Behaupte-dich-gegen-Mobbing-Tag. Mobbing gibt es wohl schon seit es Menschen gibt. Viel jünger als dieses Verhalten ist die Erkenntnis, welchen enormen Schaden Mobbing anrichten kann – beim Einzelnen und in der Gemeinschaft. Es lohnt sich also, nicht wegzusehen, sondern das Problem ...