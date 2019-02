Rat Bebauungsplan für heikles Areal in Thalfingen

Oliver Heider

Die unendliche Geschichte geht weiter: Was das Gebiet „An der Ulmer Straße“ in Thalfingen angeht, hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung einen geänderten städtebaulichen Entwurf für den Bebauungsplan bei einer Gegenstimme genehmigt.

Diesen hatte Erwin Zint vom Büro für Stadtplanung Zint & Häußler erläutert. „Das Plangebiet ist kein einfaches“, sagte er. Eine Straße mit 15 Prozent Steigung, wie es frühere Pläne vorgesehen hatten, sei zwar für Skater gut, für Rollatoren aber schlecht. „Wir schlagen daher vor, dass nur der Bereich entlang an der Ulmer Straße bebaut wird.“ Und der untere Teil nicht. Der sei „aufwendig zu erschließen“, was nicht gerechtfertigt sei. Dort solle der „Naturraum erhalten“ werden. Mit ein Grund, warum der untere Bereich nicht bebaut werden solle, sei der Hochwasserschutz.

Kleine Grundstücke für Familien

An der Ulmer Straße sehe der Entwurf Doppel-, keine Reihenhäuser vor. „Weil sonst die Parkierung ein Problem wäre.“ Im südwestlichen Bereich seien Einzelhäuser vorzusehen. Da die in Hanglage stünden, entwickele sich „die Bebauung nach unten“. Das sei aufwendig, aber möglich.

Zint schlug ferner zweigeschossige Bauten vor: Mit Satteldächern wären diese 9,50 Meter hoch, mit Flachdächern 7 Meter. Die Grundstücksgröße der Doppelhäuser solle 220 bis 350 Quadratmeter betragen. „Das können sich auch junge Familien leisten.“

Begeistert wirkten die Gemeinderatsmitglieder in ihren Wortmeldungen nicht gerade. Dies lag aber weniger an Zints Ausführungen als an dem schwierigen Umgang mit dem Eigentümer. So warf Manfred Bittner (Eule) ein, dass auf dem Areal „ein großer Wald abgeholzt“ wurde, was rechtlich bedenklich gewesen sei. „Dass es ein Wald war, bezweifele ich“, sagte Zint. „Wenn es so gewesen wäre, hätte die Forstdirektion eingegriffen.“ Dennoch handele es sich um einen „naturräumlich hochwertigen Bereich“.

Bittners Fraktionskollege Reinhard Rotermund hatte eine andere Erklärung: „Die Naturschutzbehörde hat sich damals nicht getraut, eine Strafe auszusprechen, weil der Besitzer gerne vor Gericht zieht.“ Zints Vorschlag gefalle ihm gut, sagte Rotermund. Er sah „ein Entgegenkommen des Gemeinderats, wenn jetzt eine Bebauung ermöglicht wird“. Und: „Wir als Gemeinde sagen jetzt, was wir haben wollen.“ Letzterem pflichtete auch Karin Batke (UFWG) bei. Ebenso wie Andreas Mayr (FWE), der aber auch betonte: „Das kostet Geld.“

Allgemeinheit muss zahlen

Genau das kritisierte Achim Götz (CSU): „Ich bin nach wie vor dagegen.“ Die Gemeinde habe sich „von einem Mann über den Tisch ziehen“ lassen. „In jedem anderen Baugebiet werden die Kosten den Bauwerbern auferlegt.“ Warum ausgerechnet bei diesem Grundstück die Allgemeinheit zahlen solle, verstehe er nicht.

Das wollte Bürgermeister Joachim Eisenkolb so nicht stehen lassen: Die Gemeinde werde selbst tätig, weil es eine genehmigungsfähige Anfrage zum Bau von Asylbewerberunterkünften gebe, die bis Ende 2019 errichtet werden könnten. Ende 2015 hatte der Eigentümer den Bau von drei Gebäuden mit je sechs Wohnungen für Flüchtlinge ins Spiel gebracht; im Februar 2016 war dann von vier Einzelhäusern mit maximal je drei Wohnungen die Rede. Woraufhin der Rat im Dezember 2016 eine Veränderungssperre erließ, die zwei Mal verlängert wurde (siehe Infokasten). Dadurch ist laut Eisenkolb „die Verpflichtung, einen Bebauungsplan aufzustellen“, erwachsen. Die Schlussfolgerung „kein Bebauungsplan gleich keine Bebauung“ sei seit drei Jahren nicht mehr möglich.

Vorm Hintergrund, dass der Eigentümer „juristische Wege nicht scheut, sondern sucht“, wollte Karl Mayer (CSU) wissen, ob dies wieder drohen könnte. Es sei ein Grundrecht, gegen eine solche Entscheidung vorzugehen, sagte Zint. In einem Telefonat habe der Eigentümer dies bereits auch angekündigt. Aber: „Ich sehe keine Chance eines Klägers. Unsere Argumente sind stichhaltig.“ Der Eigentümer könne nur „wirtschaftliche Aspekte“ vorbringen.

In der Hoffnung, dass dies so ist, stimmte der Rat mehrheitlich zu. Nur Götz votierte dagegen.