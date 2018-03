Umwelt Baumeister der Artenvielfalt oder Problemkind?

Weißenhorn / Lukas Wetzel

Jüngst ist der Biber im Altarm der West-Roth in Weißenhorn aufgetaucht. Das Gewässer liegt direkt in der Nachbarschaft des Freibads, über die Jahre ist es zu einer Art Biotop geworden. Es gehört der Stadt. Sie habe es als Ausgleichsmaßnahme für den Ausbau der Umgehung künstlich angelegt, sagt Michael Angerer, Leiter des Fachbereichs Naturschutz und Landschaftsplanung im Landratsamt Neu-Ulm. Probleme haben die dort lebenden Biber bislang nicht bereitet.

Die Gefährdungen durch den Biber hält Angerer dort für „überschaubar“. Das Gewässer ist eingebettet in eine Wiesenlandschaft, es gibt keine angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. Die Weiden, Erlen und Eschen seien „etliche Meter“ von der Straße entfernt, können also nicht auf die Straße fallen. Außerdem handle es sich um ein stehendes Gewässer – die Biber bauten daher keine Dämme.

Schutz vor Hochwasser

Für Menschen also keine Gefahr, sei der Biber für die Natur am Altarm sogar ein Gewinn: „Aus Sicht der Ökologie ist der Biber dort sicherlich willkommen. Er ist ein Baumeister der Artenvielfalt. Durch die Tätigkeit des Bibers profitieren Tier- und Pflanzenarten“, sagt Angerer. Fällt der Nager Bäume, erhöht sich die Sonneneinstrahlung. Die Folge: eine reichhaltigere Vegetation. Wo der Biber Dämme baut, sind die positiven Effekte laut Angerer noch zahlreicher. Das angestaute Wasser bringt neue Kleingewässer hervor, die einen guten Lebensraum für Libellen, Amphibien und Reptilien bieten. Sterben Bäume wegen des angestauten Wassers ab, finden Spechte und Fledermäuse in ihnen einen Unterschlupf. Sogar Hochwasser können Biberdämme zurückhalten. Das Wasser weicht vor dem Damm aus und flutet die seitlichen Flächen. Im Bach oder Fluss bleibt so weniger Wasser, der Wasserspiegel sinkt.

15 Einsätze im Jahr

Am Altarm bereitet der Biber zwar keine Probleme, in Weißenhorn sei er aber ein „Dauerbrenner“, sagt Thomas Pieper, Leiter des Hochbauamts und Bauhofs der Stadt Weißenhorn. „Wir haben den Biber überall und seit Jahren immer wieder Probleme mit ihm.“ Etwa 15 Mal pro Jahr – „mal mehr, mal weniger“ – ist die Stadt Weißenhorn wegen Biberschäden im Einsatz, sagt Pieper. Zum Beispiel wenn ein Traktor in eine Röhre eingebrochen ist, die ein Biber gegraben hat. In Ortslage müsse man die Tiere einfangen und umsiedeln, außerhalb dürfe man Biber – die eigentlich unter Naturschutz stehen – im Falle einer Gefährdung auch erschießen.

Vom Biber gehen einige Gefahren aus, sagt Landratsamtssprecher Angerer. Seine Dämme könnten für Überschwemmungen von landwirtschaftlichen Flächen sorgen. „Sogar Ortslagen können gefährdet sein.“ Um an Feldfrüchte zu gelangen, graben Biber Röhren. Führen diese unter Feldwegen oder landwirtschaftlichen Flächen hindurch, könnten Menschen, Fahrzeuge und Maschinen einbrechen. Manchmal unterhöhlen Biber auch Hochwasserdeiche. Das könne zu Dammbrüchen führen. Zudem nagen die Tiere Bäume an oder fällen sie für ihre Dämme. Treten Probleme auf, „liegt die Verantwortung beim Grundeigentümer des Gewässers“, sagt Angerer. Dieser müsse für die „Herstellung der öffentlichen Sicherheit sorgen“.

In Weißenhorn habe sich der Biber vor ungefähr 20 Jahren wieder angesiedelt, im Landkreis Neu-Ulm sei der erste 1990 bei Unterfahlheim aufgetaucht, sagt Angerer. In Bayern war er für knapp 100 Jahre verschwunden – „er war nur durch Jagd ausgestorben“. 1966 begann die Wiederbesiedelung in Bayern und dauerte bis Anfang der 1980er Jahre an. Naturschützer setzten etwa 120 Biber hauptsächlich an der Donau aus. Heute stellt sich laut Angerer die Frage: „Wo kann man ihn wirken lassen und wo kommt es zur Beschädigung?“