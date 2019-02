Geld Bauland und Wohnraum in Vöhringen schaffen

Bauland und Wohnraum in Vöhringen schaffen

Vöhringen / Stefan Czernin

Der Stadtrat Vöhringen hat den Haushalt für das laufende Jahr einstimmig beschlossen. Diskussionsbedarf gab es in der Sitzung keinen mehr, das Zahlenwerk war in einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und des Bauausschusses vorberaten, einige Änderungen beschlossen worden (wir berichteten). „Von der Einnahmenseite stehen wir gar nicht so schlecht da“, sagte Bürgermeister Karl Janson. 9,1 Millionen Euro werden aus der Gewerbesteuer erwartet, 8,7 Millionen aus der Einkommensteuer.

Trotzdem wird die Stadt nicht ohne neue Schulden auskommen, 3,9 Millionen Euro sind eingeplant. Dazu sollen knapp 4 Millionen Euro aus der Rücklage genommen werden. Das Geld sei gut investiert, sagte Janson. In Wohnraum, Bildung, Infrastruktur. Knapp 50 Millionen Euro beträgt das gesamte Haushaltsvolumen.

„Neben der begründeten Annahme, dass die Verschuldung nicht so hoch kommen wird, wie geplant, liegt ein Schwerpunkt der Ausgaben auch im Erwerb von Grundstücken – für die Schaffung von Wohnraum“, sagte Michael Neher für die CSU-Fraktion. „Das ist genau die größte Sorge und die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger, die ich und wir täglich im Gespräch mitbekommen. Familien, die keine passende oder bezahlbare Wohnung bekommen, die händeringend einen Bauplatz suchen.“

Schulden im Blick behalten

Auch Volker Barth (SPD) betonte, wie wichtig Bauland und Wohnraum für die Stadt Vöhringen ist. „Das Steigen der Einwohnerzahl bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich“, sagte er. „Zum Beispiel müssen Kinderbetreuungsplätze geschaffen werden, um nicht nur dem Rechtsanspruch Genüge zu tun, sondern auch um Familie und Beruf besser vereinen zu können. Das verlangt heute eine moderne Familie.“

Für die FWG-Fraktion erklärte Peter Kelichhaus, dass die Stadt ihre Verschuldung im Blick behalten müsse. „Auch wenn es am Kapitalmarkt günstiges Geld gibt, sollten wir vorsichtig werden.“