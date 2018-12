Wohnen Baugebiet kommt trotz scharfer Kritik voran

Oliver Heider

Erhöhtes Verkehrsaufkommen, zu dichte Bebauung, negative Auswirkungen auf die Infrastruktur: Die Anwohner in Oberelchingen sorgen sich um ihren Ort, wenn an der Thalfinger Straße ein riesiges Baugebiet mit knapp 120 Wohneinheiten entsteht. Bedenken, die im Gemeinderat nur bedingt verfingen: Das Gremium billigte mehrheitlich die zwei Bebauungspläne für die bisherigen Acker- und Wiesenflächen im Herzen Oberelchingens.

Zuvor hatte Thomas Häußler vom Büro für Stadtplanung Zint & Häußler die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung erläutert. Sowohl für den Bebauungsplan „Thalfinger Straße II“ als auch „Thalfinger Straße III“ – im Westen des Areals ist die Firma Casa Nova Bauherr, im Osten die Firma „GebaWe“ – seien je acht Stellungnahmen eingegangen. Die geäußerte Kritik konterte Häußler. So sei das Gebiet vom Verkehr „nicht übermäßig belastet“, die Thalfinger Straße könne das Aufkommen aufnehmen. Eine Zufahrt über die Ulmer Straße lehne das Staatliche Bauamt ab. Und: Eine Spielstraße sei im neuen Baugebiet nicht nötig, weil es eine Straße und einen Gehweg gebe. Insofern reiche Tempo 30 aus.

Was die Dichte der Bebauung, also die Zahl der Wohneinheiten auf der rund 2,7 Hektar großen Fläche, angeht, „bewegen wir uns an der zulässigen Obergrenze“, erklärte Häußler. Negative Auswirkungen auf die Infrastruktur im Ort sehe er nicht. Es werde in Abschnitten gebaut: Nach zwei Jahren dürften es maximal 29, nach vier Jahren höchstens 54 Wohneinheiten sein.

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth habe zu einer Hochwasser-Untersuchung geraten. Diese sei sehr aufwendig gewesen, weil der ganze Hang überprüft worden sei. Ergebnis: An den Kreuzungen der Thalfinger Straße mit dem Pappel- und dem Fliederweg würden die Wassermassen bei einem hundertjährlichen Hochwasser zusammenlaufen. Mittels Versickerung über ein Rigol-System könne eine Überflutung aber verhindert werden.

Ein zusätzlicher Container-Standort für Papier und Glas sei nicht nötig angesichts der Entfernung von 450 Meter zur Mittelschule – wo es Behälter gibt.

In einem flammenden Plädoyer ließ Karin Batke (UFWG) kein gutes Haar an den Plänen. Die Replik auf die Stellungnahmen „hört sich harmlos an“, beklagte sie, die Einwände seien „lapidar zurückgewiesen“ worden. Es gehe aber nicht um Kleinigkeiten. Künftig werde es in dem Bereich 250 bis 300 Autos mehr geben. Nicht nur das: „Wenn der neue Kindergarten an der Mittelschule entsteht, nimmt der Verkehr nochmal zu.“ Und: Für Papier- und Glas-Container dürfte dann dort kein Platz mehr sein, meint Batke.

Neben der „massiven Bebauung“ stört sie sich an den Bemühungen zum Lärmschutz: „Es ist dreist, ein Gutachten, das nicht ausreichend ist, vorzulegen.“ Eine drei Meter hohe Lärmschutzwand reiche nicht, wenn die Häuser zehn Meter hoch seien. Und dass ein Grünstreifen, der 15 Meter breit geplant war, auf eineinhalb Meter zusammenschrumpfe, sei ebenfalls nicht in Ordnung.

Parkraum bewirtschaften?

Achim Götz (CSU) sprang Batke bei. In Sachen Verkehr plädierte er dafür, einen Antrag der Dorfgemeinschaft Oberelchingen (DGO) erneut zu prüfen. Die hatte vorgeschlagen, den Busverkehr über die Ulmer Straße zu führen. Auch viele parkende Autos im Bereich der Raiffeisenbank seien problematisch, ein Begegnungsverkehr kaum möglich. „Die Gemeinde hat bis heute keine Parkregelung geschafft“, sagt Götz.

Was wiederum Manfred Bittner (Eule) dazu veranlasste, eine Parkraum-Bewirtschaftung ins Spiel zu bringen: „Was das Auto angeht, sind wir kein Dorf mehr.“

Letztlich stimmten nur Batke und Götz gegen den Bebauungsplan-Entwurf „Thalfinger Straße II“. Ferner entschied das Gremium mehrheitlich, dass die Firma Casa Nova die Firsthöhe dreier Doppelhäuser an der Thalfinger Straße nicht von 8,50 auf 9,50 Meter erhöhen darf. Gegen das Areal „Thalfinger Straße III“ votierten neben Batke und Götz auch Matthias Bloching (UFWG) und Armin Willbold (DGO).