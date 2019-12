Der Ludwigshafener Chemieriese BASF stärkt seinen Standort in Illertissen: Auf einem Gelände neben der Firma BASF Personal Care and Nutrition in der Robert-Hansen-Straße wird ein Lager- und Logistikzentrum mit einer Gesamtfläche von etwa 15 000 Quadratmetern gebaut. Dafür investiert der Kon...