Lange wird schon darüber geredet, jetzt tut sich auch was rund um den Bahnhof in Senden. Die Vorbereitungen für die Erneuerung des Bahnhofumfelds gehen los, wie die Stadt mitteilt. Am Dienstag, 23. März, beginnt der Abbruch des Wohngebäudes Bahnhofsstraße 1. Die Deutsche Bahn erlaubt den Abbru...