Jahrzehntelang haben Eltern ihren Kindern am Pfuhler See eines mitgegeben, wenn sie ins Wasser gegangen sind: „Bis zu den Baumstämmen und nicht weiter!“ Denn diese Barriere aus Holz und Ketten markiert ja offenbar den Übergang vom seichten Uferbereich zum tiefen Gewässer. Was derzeit, da die...