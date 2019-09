Ein leichtes Schleifen ist zu hören. „Die Bremse muss man zerlegen und mal anschauen, was da ist“, meint KFZ-Meister Christian Fendt aus München. Sandro Mainz ist am Mittwoch schon zum dritten Mal da, immer mit einem anderen Auto. „Ich komm’ jedes Jahr vorbei, der ADAC gibt einem immer gute Tipps“, sagt der Altenstadter. Etwa dazu, was wann fällig wird und welche typischen „Krankheiten“ bestimmte Fahrzeugmarken haben.

Vieles verrostet

Diverse Rostprobleme hatten seine Autos schon, einen undichten Unterboden oder einen eingerissenen Keilriemen. Diesmal sind es die schleifende Bremse, ein angerosteter Auspuff und rostige Ölwannen an den beiden Nissans. „Weil die Prüfung unabhängig ist und eben nicht kommerziell“, könne man dem Ergebnis Glauben schenken, das man am Ende des Checks Schwarz auf Weiß vom Computer ausgedruckt erhält.

Am Dienstag waren es 50 Autos, die den kostenlosen Prüf-Service des ADAC auf dem Festplatz in Illertissen genutzt haben, bis zum Mittwochnachmittag hatte Fendt nur noch 20 gezählt, die ihren fahrbaren Untersatz in das Spezialfahrzeug fuhren, das dann verschiedene Tests an Stoßdämpfern, Bremsen und mehr ausführte.