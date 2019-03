„Weitblick“ lautet der Titel der Ausstellung mit Werken von Ursula Kalaschka, die demnächst im Nersinger Rathaus zu sehen sein wird. Und „Weitblick“ nennt sich auch ein Projekt, das der Verein Chance auf Bildung – Zeit für Kinder in Zusammenarbeit mit dem Seniorenarbeitskreis angestoßen hat. Der Seniorenarbeitskreis bietet an, Kindergartengruppen und Schulklassen durch die Ausstellung zu führen und die etwa 30 Werke zu erläutern: Mit welchen Materialien und Techniken wurden die Bilder gestaltet, wie sind sie aufgebaut, was ist dargestellt? Diese Themen hat die Künstlerin mit Mitgliedern des Seniorenarbeitskreises bereits besprochen. Deren Bereitschaft ist so groß, dass bis zu 52 Führungen angeboten werden können, teilt Claudia Clages, die Vorsitzende von Chance auf Bildung, mit. Zudem sollen die Kinder zur Eigenwahrnehmung ermuntert werden – wie fühle ich mich, wenn ich in die Ferne blicke? – und schließlich ein Lieblingsbild auswählen und ihm einen Titel geben.

Im Anschluss können die Kindergartengruppen und Schulklassen selbst Bilder zu Thema „Weitblick“ malen. Ziel könnte eine Ausstellung am Schuljahresende sein, schlägt der Verein Chance auf Bildung vor. Darüber hinaus will der Verein mit den von den Kindern ausgewählten schönsten Bildern einen Kalender für das Jahr 2020 gestalten.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 14. März, um 18 Uhr eröffnet. Anschließend sind die Bilder während der Öffnungszeiten des Nersinger zu sehen. Für den 31. März ist ein Familiensonntag geplant, damit diejenigen, die zu den Öffnungszeiten arbeiten müssen, sich auch einen Eindruck vom „Weitblick“ verschaffen können. Letzter Ausstellungstag wird dann Freitag, 12. April sein.

Info Ursula Klaschka, Professorin an der Fakultät für Mathematik, Natur- und Wirtschaftswissenschaften der Technischen Hochschule Ulm, ist seit 1980 künstlerisch tätig.