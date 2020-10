Dem einen oder anderen Vöhringer kamen die Ausgrabungen auf der Baustelle der VR-Bank an der Memminger Straße in Vöhringen doch recht zeitintensiv vor. Und sie waren neugierig, was denn dort alles zu Tage gefördert wurde. Entsprechende Nachfragen konnten die Banker jedoch nicht beantworten. „W...