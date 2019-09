Der Polizei fehlt weiterhin eine heiße Spur bei der Suche nach den beiden Männern, die vergangene Woche in der Nacht von Sonntag auf Montag aus der forensischen Psychiatrie am Bezirkskrankenhaus Günzburg entkommen sind. Das berichtet Polizeisprecherin Johanna Graf vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Nach der Flucht hatte die Polizei Fahndungsbilder der Männer veröffentlicht. Und daraufhin etliche Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Zunächst hatte die Polizei in Jettigen-Scheppach in einem Gewerbegebiet an der A8 gesucht, am Donnerstagmittag kreiste nach Zeugenhinweisen ein Polizeihubschrauber über der Stadt Vöhringen.

Am Wochenende ging die Suche weiter: Freitagnacht suchte die Polizei in Weißingen und Günzburg nach den Flüchtigen. Wieder mit einem Hubschrauber und einem Großaufgebot. Ein weiterer Hinweisgeber meldete sich ebenfalls am Wochenende bei der Polizei, der einen der beiden Straftäter angeblich in Langenau gesehen hatte, so Graf. Auch dort verlief eine Suche jedoch ergebnislos. Genauere Informationen konnte die Ulmer Polizei am Montag nicht geben.

Noch in der Region?

Ob sich die Flüchtigen noch in der Region aufhalten, lasse sich aktuell nicht beurteilen, berichtet Graf weiter. Bis weitere Ansatzpunkte vorliegen, laufen auf bayerischer Seite keine größeren Fahndungsmaßnahmen.

Wie berichtet, hatten der 23-jährige Ruslan-Oleksander Tsopa und der 28-jährige Alexander Günter bei ihrer Flucht aus dem Günzburger Bezirkskrankenhaus eine Mitarbeiterin mit einem spitzen Gegenstand bedroht und so eine Sicherheitsschleuse überwunden. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die Männer wurden wegen Suchterkrankungen in der forensischen Psychiatrie behandelt. Günter ist wegen räuberischen Diebstahls, Tsopa wegen schweren Bandendiebstahls polizeibekannt.

