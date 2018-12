Umbau Aus Molfenter-Villa wird Hotel und Tagesstätte

Weißenhorn / Von Carsten Muth

Keine Frage, dieses Gebäude fällt auf. Die alte Molfenter-Villa ist ein Blickfang – auch wenn das markante, leerstehende Gebäude neben der neuen Fuggerhalle am westlichen Stadteingang seit Jahren ein trauriges Bild abgibt. Das dürfte sich bald ändern: Am Montagabend haben die Stadträte die Genehmigung für Umbau und Sanierung der Villa und damit für das Projekt von Unternehmer Andreas Kierndorfer erteilt (siehe Info-Kasten). Kierndorfer will aus dem Gebäude ein kleines Hotel mit 14 Betten machen.

Die Abstimmung im Bauausschuss fiel einstimmig aus. Es herrschte Erleichterung darüber, „dass etwas geschieht an der Stelle“, wie CSU-Rat Gunther Kühle sagte. Bürgermeister Wolfgang Fendt betonte: „Endlich geht es los.“ Der Investor werde dafür sorgen, dass die Molfenter-Villa den „Glanz früherer Tage“ zurückerhalte. Mehr noch: Der Umbau werte „das Entrée der Stadt“ enorm auf, runde die Entwicklung in dem Bereich insgesamt ab, in dem inzwischen die Fuggerhalle gebaut und die Realschule saniert worden sind.

Andreas Kierndorfer befand sich gestern auf Dienstreise. Die Nachricht aus dem Bauausschuss hatte er erhalten und sich darüber gefreut. Er sagte: „Ganz ehrlich – auch wir sind froh, dass es endlich konkret wird.“ Der Unternehmer hat noch mehr vor auf dem Molfenter-Grundstück: Er will neben der Villa ein neues Gebäude errichten, darin eine Brauerei-Gaststätte unterbringen. Zu der Gaststätte wiederum soll ein Biergarten im „typisch bayerischen Stil mit Selbstbedienung“ sowie ein Kinderspielplatz gehören. Bürgermeister Fendt bestätigte im Bauausschuss, dass ein weiteres Gebäude geplant, ein entsprechender Antrag bereits in Bearbeitung und bald entscheidungsreif sei.

Anfang kommenden Jahres soll die Sanierung der Villa beginnen, dieses Projekt nach Möglichkeit noch 2019 abgeschlossen werden. Der Gaststätten-Neubau soll parallel dazu begonnen werden. Dieses Gebäude dürfte allerdings erst 2020 fertiggestellt werden, wie der Investor sagte.

Zur Erinnerung: Andreas Kierndorfer ist mit seiner Firma Aoki eigentlich Dienstleister für Pharmaunternehmen. In Weißenhorn ist er allerdings inzwischen eher als Investor einiger Gastroprojekte bekannt: Wirt Robert Neumaier betreibt für Kierndorfer die Schlossgaststätte „Anno 1460“ im Neuffenschloss in der Altstadt und den traditionsreichen Landgasthof „Hirsch“ im Stadtteil Attenhofen. Ein drittes Gastronomie- und Hotelprojekt soll also nun dazukommen – auf dem Molfenter-Areal.