Finanzen Aus für Wald-Party trifft Musikgesellschaft hart

Niko Dirner

Wenn sich auf Dauer kein Ersatz findet, gehen wir bankrott.“ Raimund Pregel, Vorsitzender der Musikgesellschaft Bellenberg, ist eigentlich kein Schwarzmaler. Doch gerade hat es den Verein so schwer erwischt, dass der Musikant fast resigniert klingt. Der Party-Shot, die seit gut 20 Jahren stattfindende Open-Air-Sause mit DJ auf dem Schlossberg, muss heuer ausfallen. Der Grund dafür sind zu strenge Auflagen. Damit verliert der Verein seine wichtigste Einnahmequelle. „Über den Partyshot finanzieren wir uns.“

Knackpunkt ist der Zugang zum Parkplatz, einer Wiese am Festgelände. Autos und Fußgänger mussten sich bislang rauf und runter über einen recht schmalen Feldweg bewegen. Ein Unfall ist dabei noch nie passiert, beteuert Pregel. Doch im vergangenen Jahr gab es zwei Vorfälle: Ein anrückender Streifenwagen kam nicht zum Fest, weil die Stiege voll war mit Fußgängern. Und als eine Frau und ein Mann mit dem Auto nach unten fahren wollten, versperrte ihnen ein Unbekannter den Weg und verprügelte beide.

Als Konsequenz haute die Polizeiinspektion Illertissen einen Katalog an neuen Vorgaben heraus. Die Kurzfassung: Auf dem Feldweg dürfen nur noch Autos fahren. Die Fußgänger müssen einen separaten Weg benutzen. Dieser Weg muss beleuchtet und von Security bewacht werden. Die Stiege ist zu bewachen, damit dort keine Radfahrer hinunterbrettern. Zudem müssen Sicherheitsleute die das Fest verlassende Besucher auf die jeweils richtige Strecken leiten: Fußgänger auf den Weg, Autofahrer zum Parkplatz. Auch der Parkplatz muss bewacht werden, damit dort niemand aus dem Kofferraum heraus „vorglüht“. Außerdem wird das Mindestalter für die Festbesucher von 16 auf 18 Jahre heraufgesetzt. Unterm Strich hätte die Musikgesellschaft 16 statt wie bisher 9 Ordner benötigt.

Diese zusätzlichen Ausgaben hätte der Verein finanziell sogar noch stemmen können, sagt der Vorsitzende. Allerdings sei ihm und den Vorstandskollegen des Risíko zu hoch gewesen: Es sei fast unmöglich, die Auflagen durchzusetzen: „Wenn nach Festende hunderte Leute gehen wollen, wie sollen die Ordner sicherstellen, dass kein einziger Fußgänger den kürzeren Feldweg nimmt?“ Das sei aus seiner Sicht nicht zu koordinieren. Ärger mit der Polizei sei programmiert.

Zumal die Sicherheitsbehörden die Musikgesellschaft zuletzt quasi für alles verantwortlich gemacht habe, was sich am Abend des PartyShots in Bellenberg ereignet hat: Dass etwa jemand ein Schild aufgehängt hatte, wonach es zu jedem Bier einen Ramazotti gratis gebe – obwohl auf dem Festgelände gar kein Ramazotti ausgeschenkt wurde. Oder, dass ein Mann am Ortsausgang einen anderen in den Arm gebissen hat.

Ganzer Ort zu kontrollieren?

„Kamen die überhaupt von unserem Fest?“, fragt Pregel. „Ich kann doch als Veranstalter nicht den ganzen Ort kontrollieren!“ Er frage sich, wie weit seine Verantwortung reiche: Wenn ein Verkehrsteilnehmer etwa an einer Baustelle gegen die Verkehrsregelung verstoße, hafte doch auch nicht der Bauherr. Bei der Polizeiinspektion war am Freitag kein Verantwortlicher zu erreichen.

Heuer werde es also keinen Party-Shot geben. Sehr viele Bellenberger bedauerten diese Entscheidung. Schon die Auflage, nur noch Volljährige hineinzulassen, hätte bedeutet, dass für junge Leute nichts geboten ist, sagt Pregel. Der Verein wolle aber versuchen, im kommenden Jahr eine Alternative zu organisieren. Heuer wird es jetzt nur das Waldfest geben: der Familientag steigt am Sonntag, 17. Juni, ab 11 Uhr.