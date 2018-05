Glaube Aus der Bank in die Pfarrei

Sonja Fiedler

Die ganze Pfarreiengemeinschaft ist Heimat.“ Das hat Dominic Ehehalt kürzlich nach zwei Gottesdiensten in Witzighausen und Aufheim gesagt. Zwei Wochen zuvor war der 30-Jährige in Augsburg als einer von vier Männern zum Diakon geweiht worden, in einem Jahr möchte er die Priesterweihe empfangen. Zu seinen Auftritten in Witzighausen und Aufheim, die zur Pfarreiengemeinschaft Wullenstetten gehören, sagt er: „Das ist mir wichtig, dass ich in alle Gemeinden gehe.“

Aufgewachsen ist Ehehalt in Wullenstetten, ging dort zur Erstkommunion, war jahrelang Ministrant und engagierte sich im Pfarrgemeinderat und Seelsorgeteam. Doch obwohl die Verbundenheit zur Kirche groß war, gab es in der Jugend nicht den Wunsch, Priester zu werden. „Daran habe ich eher noch nicht so gedacht.“ Stattdessen machte er nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Bankkaufmann, blieb nach der Lehre dem Beruf einige Jahre treu. „Ich wollte da eigentlich schon bleiben.“

Doch irgendwann habe er eine gewisse Unzufriedenheit verspürt, habe das Gefühl gehabt, etwas ändern zu wollen, erinnerte er sich. „Dabei hat mir der Glaube viel Halt gegeben.“ Seine Liebe zum Glauben sei gewachsen, bis ihm klar geworden sei, dass er Priester sein wollte. Da er sich zum Bankfachwirt weiterqualifiziert hatte, bekam er die Möglichkeit, auch ohne Abitur Theologie zu studieren. „Ich fand es großartig, dass das ging.“

Zunächst verbrachte Ehehalt ein so genanntes „Propädeutisches Jahr“ in Passau, eine Art Vorbereitungsjahr auf das Studium und das Leben im Priesterseminar. „Das war toll. In diesem Jahr erfährt man, was es heißt, Seminarist zu sein.“ Auch begann er in Passau, Latein, Alt-Griechisch und Hebräisch zu lernen. Danach führte ihn das Theologiestudium nach Augsburg und Wien.

Seit August 2017 lebt Ehehalt in Mindelheim, wo er in der Pfarrei St. Stephan als so genannter Pastoralpraktikant tätig ist. Dort habe er es sehr gut getroffen, berichtete er. „In Mindelheim ist die Kirche ins öffentliche Leben gut eingebunden, der Glaube hat einen hohen Stellenwert.“ Er habe die Möglichkeit, in vielen Bereichen des Gemeindelebens mitzuarbeiten, außerdem gibt er Religionsunterricht an Grund- und Mittelschulen. Regelmäßig müsse er auch immer wieder nach Augsburg zu Schulungen.

Ein Jahr wird Ehehalt in Mindelheim bleiben, Priesterweihe und Kaplanszeit folgen. Wohin es ihn verschlägt, weiß er nicht. „Aber da bin ich ganz offen.“ Jetzt macht er erstmal Urlaub in Wien.