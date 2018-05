Bildung Aula: Trotz Zuschuss hohe Kosten

Senden / Niko Dirner

Die Stadt Senden könnte ab sofort mit dem Bau der Aula für die Grundschule Wullenstetten starten. Bürgermeister Raphael Bögge berichtete kürzlich im Stadtrat, dass die Regierung von Schwaben als Genehmigungsbehörde den sofortigen Baubeginn genehmigt habe. Damit einher ging eine vorläufige Mitteilung über den staatlichen Zuschuss: rund 1,6 Millionen Euro wird die Regierung demnach wohl überweisen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 4,5 Millionen Euro.

Die Differenz, also rund 3 Millionen Euro, bleibt an der Stadt hängen. Ein ganz schöner Betrag für die klamme Kommune. Weshalb Bögge alle Stadträte dazu aufforderte, an die Landtagsabgeordneten und die Kandidaten für die bevorstehenden Landtagswahlen zu appellieren, doch die Kosten für die staatlicherseits vorgegebenen Betreuungsansprüche künftig in geringem Maße an die Kommunen abzuwälzen.

Die Grundschule Wullenstetten soll, wie berichtet, eine Aula mit Untergeschoss, Parterre und Obergeschoss erhalten. Der fünfeckige Bau soll bis zum Schuljahresbeginn 2019 fertig sein. Seit zehn Jahren wartet die Schule auf dieses Vorhaben, damit Kinder nicht länger in den auf dem Schulhof stehenden Containern unterrichtet werden müssen.