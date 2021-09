Abreißen und neu bauen? Das ist in Bubenhausen nicht so ohne weiteres möglich. Baueinschränkungen durch den Denkmalschutz an der Durchgangsstraße erhitzen die Gemüter vieler Bürger (wir berichteten). Auf der Bürgerversammlung Mitte August waren die meisten der Meinung, der Denkmalschutz soll...