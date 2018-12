Jedesheim Aufbruchstimmung im Dorfladen

Jedesheim / Manuela Rapp

Bei steigendem Appetit auf Brotzeiten muss auch der Jedesheimer Dorfladen nicht darben. Für rund 10 000 Euro wird pro Monat durchschnittlich gevespert. Der Grund: „Hier gibt es viele Baustellen und immer mehr Firmen, die bei uns bestellen“, erläuterte Jörg Hilsenbeck bei der Hauptversammlung der 258 Mitglieder starken Genossenschaft. Damit steht dieser Posten an zweiter Stelle. Nur der Hunger auf Fleisch- und Wurstwaren war mit rund 15 000 Euro noch größer.

Das Verkaufspersonal wiederum ist voll motiviert. „Wir identifizieren uns voll und ganz mit unserer Arbeit“, bekundete Geschäftsführerin Helga Hörmann. Überhaupt herrsche Aufbruchsstimmung – ausgelöst durch den Gedanken an einen eventuellen Neubau oder zumindest an eine Renovierung und Vergrößerung des Dorfladens. Die Küche etwa stoße an ihre räumlichen Grenzen. Augenscheinlichstes Signal des Veränderungswillens: die neue Dienstkleidung. Die peppigen T-Shirts in pink, dazu sandfarbene Schürzen, sowie, wenn’s kälter ist, schwarze Langarmshirts, hätten viel Lob von der Kundschaft geerntet, freute sich Helga Hörmann.

Die Präferenz liegt eindeutig auf einem Neubau. Das machte Vorsitzender Andreas Miller deutlich. Gebaut werden soll, so Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Kolb, auf dem alten Raiba-Gelände. Dort könnte der Dorfladen mit 280 Quadratmeter Verkaufsfläche ebenso Platz finden wie eine kleine Kaffee-Ecke sowie vier bis sechs Wohnungen im ersten und zweiten Stock. Dafür müssten schätzungsweise zirka zwei bis 2,5 Millionen Euro investiert werden. „Warten wir ab, bis wir die Planung haben“, meinte Kolb.

Die Stadt unterstütze dies gerne finanziell, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, befand Bürgermeister Jürgen Eisen. Es gehe um die Gleichbehandlung, „außer der Stadtrat denkt anders.“ Anton Vogt, der Vorsitzende der Dorferneuerungsgruppe, regte an, bei den Wohnungen vor allem ältere Jedesheimer zu berücksichtigen.