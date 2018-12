Bildung Auf Schlittschuhläufer folgen Radler

Niko Dirner

Es gibt genug Platz, die Anfahrt ist kurz, Toiletten sind vorhanden – es gibt auch ein Dach: Für rund 50 000 Euro wird die Stadt Senden – wenn das Geld im Haushalt 2019 dafür vorhanden ist – die Eislaufanlage (Ela) für das Fahrradtraining der Grundschüler nutzbar machen. Natürlich nur in den warmen Monaten, wenn Schlittschuhlaufen nicht geht. Und so, dass die Eishockeyspieler im Winter nicht von den Markierungen gestört werden. Alle Details sind freilich noch nicht geklärt, aber den Grundsatzbeschluss hat der Schulausschuss am Dienstag gefasst.

Aufgekommen war das Thema voriges Jahr, als die Stadt Neu-Ulm, deren Anlage im Muthenhölzle unter anderem auch die Sendener Kinder nutzen, den Platz mittelfristig komplett für die eigenen Schüler reklamierte. In Senden fiel die Wahl auf die Ela. Die Verkehrserzieher der Polizei und die Lehrer seien bei einem Ortstermin „begeistert“ gewesen von diesem Vorschlag, berichtete Walter Gentner von der Stadtverwaltung in der Sitzung.

Eben auch, weil unabhängig vom Wetter geübt werden kann. In Buchloe werden das erfolgreich auch so gehandhabt. Michael Thurnhuber von der Verwaltung listete die Kosten auf, unter anderem: rund 7500 Euro für insgesamt 26 Fahrräder in verschiedenen Größen für Kinder und Erwachsene, eine Ampelanlage für 6500 Euro und dazu Verkehrszeichen, Kegel und Schranken für gut 4000 Euro. 5500 Euro für die Fahrbahnmarkierungen. Dazu kommen noch mal 6500 Euro für eine kleine Kehrmaschine.

Diese stellen Stadträte zunächst in Frage, ließen sich dann doch überzeugen: Denn die große Bauhof-Maschine ist zu groß sowie zu schwer und würde mit ihrem Stahlbesen die aufgepinselten Markierungen auf dem Ela-Boden wieder beseitigen. Außerdem müsse in der Ela oftmals schnell gereinigt werden, weil viel Laub vom Auwald hereingeweht wird, sagte Thurnhuber. Weil auch zwei Garagen als zusätzlicher Lagerraum angeschafft werden müssen, stehen für die Erstausstattung 48 710 Euro an. Rechnet man 7200 Euro gegen, die bisher jedes Jahr für den Transport zur und für die Nutzung der Neu-Ulmer Anlage bezahlt werden, amortisiere sich diese Ausgabe in sieben Jahren.

Wobei ein Amortisierungszeitraum von zehn Jahren ehrlicher sei, weil die Kinder aus Wullenstetten und Aufheim ja weiterhin mit dem Bus zur Jugendverkehrsschule gebracht werden müssen. Die Grundschüler aus Senden-Mitte und Ay allerdings können zu Fuß dorthin gelangen.

Die Stadträte waren vorwiegend begeistert. Etwa Ex-Grundschullehrer Helmut Meisel (Grüne): „Das ist der ideale Standort.“ Oder Zweiter Bürgermeister Josef Ölberger (CSU): „Wir brauchen die Kinder nicht mehr nach Neu-Ulm zu karren.“ Hans-Manfred Allgaier (Freie Wähler): „Das ist einmalig im Landkreis Neu-Ulm.“ Nicht nur er kam auf die Idee, die Anlage auch den Nachbarkommunen anzubieten – gegen Geld versteht sich.

Doch Gentner und Thurnhuber wiegelten ab: Erstmal wolle man sicherstellen, dass in den zehn nutzbaren Wochen alle Sendener Kinder üben können. Klappt das, könne man über solche Angebot nachdenken. Gerade wegen dieser zeitlichen Einschränkung äußerte Anton Leger (Bürgerinteressen) große Bedenken, stimmte letztlich aber doch auch dafür.