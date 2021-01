Amsel, Grün- und Buchfink nisten dort, auch für andere Vögel und Insekten sind die Kastanien an der Auer Straße in Bellenberg ihr Lebensraum. Und Fledermäuse gehen dort nachts auf Insektenjagd, berichtet Franz Zeller, Kreisvorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz. Um so unverständlicher i...