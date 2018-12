Kernkraft Atommüll wird Allgemeingut

Ulm / Von Thomas Steibadler

Tausende Tonnen hochradioaktiver Abfälle werden Allgemeingut. Zum 1. Januar 2019 übernimmt die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) alle Standort-Zwischenlager der deutschen Kernkraftwerke. Auch das Zwischenlager am Atomkraftwerk Gundremmingen geht ins Eigentum der Bundesrepublik Deutschland über. In der Lagerhalle stehen bislang 60 Castor-Behälter mit insgesamt etwa 540 Tonnen ausgedienter Brennelemente.

Geschäftsgrundlage der BGZ ist das „Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung“. Demnach sind die Betreiber der Kernkraftwerke für deren Rückbau und Stilllegung verantwortlich sowie für die „fachgerechte Verpackung der radioaktiven Abfälle“. Aufgabe der BGZ ist die „zuverlässige und sichere Zwischenlagerung“ des strahlenden Kraftwerks-Mülls.

Diese Abfälle haben es in sich. In jedem der 60 Castor-Behälter, die bisher ins Zwischenlager auf dem Kraftwerksgelände in Gundremmingen transportiert wurden, befinden sich 52 Brennelemente. Diese knapp 4,50 Meter langen Bündel von Brennstäben sind zwar für den Kraftwerksbetrieb nicht mehr tauglich, ihre Radioaktivität ist aber noch immer enorm. Pro Castor sind laut dem Hersteller GNS (Gesellschaft für Nuklear-Service) bis zu 1730 Peta-Bequerel zulässig. Zum Vergleich: Bei der Atom-Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 wurden 5200 Peta-Bequerel freigesetzt. 2011 in Fukushima waren es laut dem Kraftwerksbetreiber Tepco 900 Peta-Bequerel.

Bis 2046 genehmigt

Die im Jahr 2006 in Betrieb genommene Lagerhalle bietet noch reichlich Platz für weitere Castoren. 192 dieser etwa 5,50 Meter hohen und mehr als 100 Tonnen schweren Behälter dürfen dort aufgestellt werden. Genehmigt ist der Betrieb bis August 2046.

Tobias Schmidt, Pressesprecher der BGZ und bis März dieses Jahres Sprecher des Kernkraftwerks Gundremmingen, erläutert, was dann mit dem hochradioaktiven Abfall passieren soll: Dem Standortauswahl-Gesetz zufolge steht bis 2031 fest, wo in Deutschland ein Endlager für den Atommüll gebaut wird. Bis 2050 soll dieses Endlager in Betrieb gehen. Am Standort des Endlagers ist zudem ein sogenanntes Eingangslager vorgesehen, das zu Beginn der 2040er Jahre genehmigt werden soll. „Dadurch kann mit der Räumung der Standort-Zwischenlager vor Inbetriebnahme des Endlagers begonnen werden.“

In Gundremmingen machen zum 1. Januar vier Mitarbeiter den Betriebsübergang von der Kraftwerksgesellschaft zur BGZ mit. Zudem werde die BGZ auf Mitarbeiter des Kraftwerks und auf externe Dienstleister zurückgreifen, sagt Schmidt. Als Beispiele nennt er den Werkschutz, die radiologische Überwachung und die Instandhaltung des Lagerkrans. Langfristiges Ziel sei „der autarke Betrieb“ des Zwischenlagers, einschließlich räumlicher Trennung von Halle und Kraftwerk.

Außer der Lagerhalle in Gundremmingen übernimmt die BGZ elf weitere Standort-Zwischenlager – darunter zwei in Baden-Württemberg bei den Kraftwerken Neckarwestheim und Phillipsburg sowie zwei in Bayern, in Grafenrheinfeld und bei Landshut (Isar). Für die Kraftwerksbetreiber hat sich damit die Sorge um Zwischen- und Endlagerung des bisherigen und künftigen radioaktiven Mülls erledigt. Dafür haben die Konzerne in den Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung eingezahlt: 24,1 Milliarden Euro.