Wer zu Fuß entlang des Mühlbachs zwischen Illertissen und Bellenberg unterwegs ist, muss aufpassen. Wegen der Biberlöcher. Otto Pfister kennt die Fußfallen. Der 66-Jährige betreibt am Ortsrand von Bellenberg ein kleines Wasserkraftwerk am Altenstadter Kanal, der in der Region aber fast nur Müh...