Er war von Anfang an dabei: 20 Jahre lang ist Antal Horvat als Mitglied der Sendener Sicherheitswacht regelmäßig Streife gelaufen. Der heute 62-Jährige hat viele Gespräche geführt, Konflikte verhindert – und so für mehr Sicherheit in der Stadt gesorgt. Jetzt hört er mit dem Ehrenamt auf....