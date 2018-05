Fernsehen ZDF-Sportstudio: Patrick Sailer trifft an der Torwand

Buch/Mainz / Detlef Groninger

Patrick Sailer vom TSV Buch gewinnt im ZDF-Sportstudio 25.000 Euro.

Es ist vollbracht. Stürmer Patrick Sailer vom Fußball-Landesligisten TSV Buch hat das ZDF-Sportstudio „gerockt“, wie sein Trainer Harald Haug durchaus anerkennend sagte. „Er hat wieder einmal bewiesen, dass er keine Nerven hat. Er ist eine coole Sau“, ergänzte Haug nach dem Gala-Auftritt seines Torjägers im Saisonfinale des berühmten Torwandschießens.

Sailer, 29-jähriger Bürokaufmann aus Buch, hat sich am späten Samstagabend vor einem Millionenpublikum im Stechen gegen seinen westfälischen Kontrahenten Jan Pfeiffer durchgesetzt. Seine Treffsicherheit wird mit einem Wertpapierdepot im Wert von 25.000 Euro belohnt. Sailer: „Mir war schon etwas flau im Magen. Wenn du im Finale stehst, willst du dann aber auch gewinnen.“ So sprechen Sieger.

Der Bucher hatte bereits am früheren Abend bei der Vorqualifikation der 13 Torwand-Tagessieger dieser Saison sein Können unter Beweis gestellt. Als einziger Kicker traf er bei vier von sechs Versuchen. „Damit war mein Soll erfüllt“, meint er scherzhaft. Das Geheimnis seines Erfolgs: Noch am Nachmittag hatte Sailer das von der Mutter empfohlene Zielwasser – zwei Portionen „Kleiner Klopfer“ – zu sich genommen.

In der Sendung selbst stand es zwischen Patrick Sailer und Jan Pfeiffer nach dem ersten Durchgang 2:2. Die beiden Torwand-Schützen mussten in die Verlängerung – und die begann Sailer mit einem Paukenschlag: drei Treffer unten rechts. Diesen Vorsprung ließ er sich nicht mehr nehmen. Der 4:2-Endstand löste an zwei Orten in der Heimat Jubelstürme aus: Im TSV-Vereinsheim, in dem 20 Mannschaftskollegen jeden Sailer-Treffer bejubelten herrschte Ausnahmezustand. Auch bei der Geburtstagsfeier von Trainer Haug in Vöhringen – er wurde 45 Jahre alt – blieb bei der Fernsehübertragung keine Kehle trocken.

Brotzeit statt Kaviar

Mannschaftskapitän Dominik Amann würde das von Sailer versprochene Kabinenfest am liebsten gleich am Mittwoch feiern und hat auch schon eine Wunschliste verfasst: „Servus Patty, bestellst du den Hummer und den Kaviar selbst, oder soll das jemand vom Team machen?“, lautete der Text einer Handynachricht. Sailer: „Ganz so viel habe ich dann ja doch nicht gewonnen. Aber eine gescheite Brotzeit und diverse Bierchen sind schon drin.“

Zudem will der Torwand-Schützenkönig nun wieder seine spezielle Kennzeichenhalterung am Auto anbringen. Darauf stehen seine Initialen, die Trikotnummer (17) und „Rothtalbomber“. Dieses Prädikat war ihm nach der Saison 2013/14, die Sailer als Torschützenkönig und der TSV Buch als Landesliga-Aufsteiger beendet hatten, verliehen worden. Nachdem er in der Folgespielzeit aber etwas Ladehemmung hatte, montierten Teamkollegen die Halterung wieder ab. Sailer: „Jetzt dürfte ich mir das Recht erworben haben, die Halterung wieder anzubringen.“