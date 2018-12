Neu-Ulm 36-Jähriger muss wegen Misshandlung in Haft

Neu-Ulm. / Bianca Frieß

Ein 36-Jähriger soll seine Ex-Freundin misshandelt haben. Dafür wird er zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt.

„Das war eines der schwierigsten Verfahren, das ich in meiner beruflichen Tätigkeit geführt habe“, bilanzierte Thomas Mayer, Direktor des Neu-Ulmer Amtsgerichts. Am Ende sah er es als erwiesen an, dass ein 36-Jähriger seine ehemalige Lebensgefährtin angegriffen hat. Wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen wurde der Mann aus dem südlichen Landkreis gestern zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Diese wird zur Bewährung ausgesetzt, als Bewährungszeit wurden zwei Jahre festgelegt. Außerdem muss er eine Geldbuße von 1000 Euro zahlen.

Alles abgestritten

Ursprünglich wurde dem 36-Jährigen vorgeworfen, seine heute 39 Jahre alte Ex-Freundin zwischen 2009 und 2015 immer wieder misshandelt, gewürgt und geschlagen zu haben (wir berichteten). Von mehr als 150 Fällen war die Rede. Die meisten davon seien aber „zu nebulös“, sagte Richter Mayer. Zumal die 39-Jährige, die inzwischen im Alb-Donau-Kreis lebt, auch eine „problematische Persönlichkeit“ sei. Sie habe vor Gericht falsche Angaben gemacht, hysterisch gewirkt.

Bei den beiden Fällen vom Sommer 2015, die am Ende zur Verurteilung geführt haben, haben aber auch Zeugen Würge-Male und blaue Flecken gesehen. „Deshalb geht das Gericht davon aus, dass diese Fälle nachgewiesen sind.“

Angeklagter will in Berufung gehen

Der 36-Jährige stritt alles ab. Die Verletzungen habe sich seine Ex-Freundin selbst zugefügt. „Ich hab’s jahrelang erlebt, sie schlägt sich mit den Fäusten ins Gesicht und drückt sich selbst gegen ihren Hals.“ Die Anzeige gegen ihn habe sie gestellt, um ihm das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder zu entziehen.

Diese Vermutung äußerte auch der Verteidiger. Er hatte auf Freispruch plädiert, die Staatsanwaltschaft auf eine Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren ohne Bewährung. Der 36-Jährige kündigte direkt an, gegen das Urteil Berufung einlegen zu wollen.

