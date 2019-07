Das Amtsgericht Neu-Ulm verurteilt einen 34-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe. Er war jahrelang mit einem gefälschten Ausweis unterwegs. Dieser Fall zeige „ganz plastisch das Dilemma, in dem die Asylpolitik steckt“, sagte Thomas Mayer, Direktor des Amtsgerichts Neu-Ulm. Bei vielen Flüchtlingen könne die Identität nicht eindeutig geklärt werden – so auch bei dem Mann, der kürzlich in Neu-Ulm auf der Anklagebank saß.Der 34-...