Der Angeklagte blickte starr geradeaus, als Richterin Gabriele Buck am Montagnachmittag das Urteil verkündete: drei Jahre Freiheitsstrafe, er wird in einer Entzugsklinik untergebracht. Das Schöffengericht Neu-Ulm sah es als erwiesen an, dass der 38-Jährige aus Neu-Ulm im Januar 2019 auf dem Parkp...