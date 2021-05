In Handschellen ist die 25-jährige Angeklagte am Mittwochmorgen in den Gerichtsaal des Neu-Ulmer Amtsgerichts geführt worden. Seit Januar verbüßt sie eine einjährige Haftstrafe. Nach zweistündiger Verhandlung wurde sie erneut zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten wegen Diebstahls verurteilt...