Das Tischtuch zwischen Bürgermeister Raphael Bögge und den Fraktionen des Stadtrats ist zerschnitten. Das bereits seit Januar, als diese erklärt haben, Bögge bei einer erneuten Kandidatur 2020 nicht mehr zu unterstützen. Die Folgen sind bekannt: Bögge will als unabhängiger Kandidat antreten, ist aus der CSU ausgetreten, und die Parteien und Wählervereinigungen suchen eine Nachfolge. Nun drehen die Fraktionsspitzen die Schraube weiter und werfen Bögge vor, die falschen Schwerpunkte in der Stadt zu setzen, im blinden Aktionismus Ideen zu produzieren, anstatt für Infrastruktur für eine wachsende Bevölkerungszahl zu sorgen. Soweit nichts essentiell Neues aus der Sendener Stadtpolitik. Möchte man meinen.

Sorge um Stadtentwicklung

Aber: Der CSU-Fraktionssprecherin Claudia Schäfer-Rudolf und ihren Kollegen wie Edwin Petruch (Freie Wähler), Georg Schneider (SPD), Helmut Meisel (Grüne), Yusuf Cinici (Biss) und Arne Sandberg (UBG) geht es um Weiterentwicklung. Die Sorge, diese könnte leiden, ist verständlich. Vor allem, wenn in einer Übersicht der Verwaltung bei vielen Projekten wie Stadtentwicklung oder Einheimischen-Modell zur Deckung von Wohnbedarf noch gar kein Personal zum Abarbeiten hinterlegt ist, wie die Fraktionen berichten. Der neue Kuschelkurs zwischen den Fraktionen im Sendener Stadtrat ist eine sicher positive Entwicklung und ein echtes Novum in der Stadtpolitik. Dass sie – wenn auch nicht ausschließlich – aus einer Opposition gegen den Bürgermeister entstanden ist, hat sich Bögge selbst zuzuschreiben. Seine bisweilen schnippische Art der vergangenen Jahre seiner ersten Amtszeit waren dem Sitzungsfrieden nicht zuträglich.

Die Entwicklung, dass Bürgermeister und Stadtrat parallel vor sich hinarbeiten, ist klar ersichtlich. Für die Sendener Bürgerschaft ist sie nicht hinnehmbar: Sie haben beide Seiten gewählt, um für die Stadt Konzepte in einem politischen Prozess zu erarbeiten. Der von den Fraktionen geäußerte Eindruck, dass der Bürgermeister in letzter Zeit in den Stadtrats- und Ausschuss-Sitzungen konzilianter und umgänglicher geworden ist, lässt hoffen. Davon darf’s ruhig etwas mehr sein. Aber auch die Fraktionen im Stadtrat dürfen bei aller Liebe zu einem griffigen Wahlkampf nicht außer Acht lassen, dass die Sendener Ergebnisse erwarten. Alle auf Bögge – als alleiniger Slogan greift das nicht.