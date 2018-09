Verkehr Aktionstag „Ohne Auto - mobil“ im Landkreis Neu-Ulm

Landkreis Neu-Ulm / SWP

„Ohne Auto - mobil“ ist das Motto eines Aktionstages der Donau-Iller-Nahverkehrsgesellschaft (DING) am Samstag, 15. September, im Landkreis Neu-Ulm. An diesem Tag werden Führungen durch drei Einrichtungen in der Region angeboten, wie der Landkreis Neu-Ulm in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Zeitreise zu den Römern

Um 14 Uhr beginnt im ehemaligen Römerkastell eine Führung für Erwachsene. Kreisarchäologe Richard Ambs nimmt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf einen Rundgang durch Museumsturm und Park. Parallel lädt Museumspädagogin Sabine Moser Kinder ab 6 Jahren zu einer Mitmach-Familienführung ein. Unter dem Motto „Auf zu den Römern!“ können die Kinder die Welt der Römer mit Augen, Tastsinn und Nase erkunden. Die beiden Führungen dauern jeweils höchstens 90 Minuten. Treffpunkt ist um 13.40 Uhr am Bahnhof in Kellmünz. Vom Hauptbahnhof Ulm fährt der Zug um 12.56 Uhr ab und kommt in Kellmünz um 13.38 Uhr an.

Alles über Bienen

Im Bayrischen Bienenmuseum in Illertissen erfährt man am Samstag alles zu Bienen. Eine Führung, unter dem Titel „Es summt im Schloss“, beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt ist im Hof des Vöhlinschlosses in Illertissen. Die Pressestelle des Landkreises empfiehlt, mit der Illertalbahn anzureisen. Der Zug startet um 13.56 Uhr am Ulmer Hauptbahnhof, Ankunft in Illertissen ist um 14.19 Uhr.

Ab in den Garten!

Durch den Kreismustergarten in Weißenhorn wird Kreisfachberater Rudolf Siehler führen. Beginn der Führungen ist um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr. Ab Ulm Hauptbahnhof fährt das „Bähnle“ stündlich nach Weißenhorn. Vom Bahnhof fährt ein Sonderbus im zehn Minuten zum Kreismustergarten und wieder zurück. Abfahrt des Busses am Bahnhof ist um 10, 12 und 14 Uhr.

