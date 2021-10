Die Gemeinschaftshalle in Witzighausen bleibt vorerst geschlossen. „Am Mittwoch haben wir entdeckt, dass in der Halle unheimliche viele Wespen umherfliegen“, teilte Walter Gentner von der Stadt Senden auf Anfrage mit. Er schätzt, dass etwa 100 bis 200 Tiere in der Halle umhergeschwirrt sind. N...