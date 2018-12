Verkehr Ab 2021 mit Go-Ahead nach Augsburg

Region / Niko Dirner

Die Regionalzüge, die durchs Land rollen, sind nicht mehr immer von der Deutschen Bahn. Vielmehr setzen sich in den Ausschreibungen immer wieder konkurrierende Unternehmen durch. Auch in der Region Donau-Iller. So übernimmt, wie berichtet, zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 die deutsche Niederlassung der britischen Verkehrsgesellschaft Go-Ahead den regionalen Zugbetrieb zwischen Stuttgart und Ulm mit Halt etwa in Beimerstetten, Westerstetten, Lonsee. Und ab 2021 soll Go-Ahead, teilt die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) jetzt mit, auch das erste Los der Augsburger Netze zugeteilt werden. Dieses umfasst unter anderem die Strecke von und nach Ulm.

Ganz in trockenen Tüchern ist diese Entscheidung noch nicht, die BEG schreibt von einer „Vergabe-Absicht“. Denn der endgültige Zuschlag ist frühestens nach Ablauf einer gesetzlichen Wartefrist von zehn Kalendertagen möglich, das wäre dann am 18. Dezember 2018. Bleibt es bei der von der BEG und dem Land Baden-Württemberg gemeinsam vorgenommenen Auswahl von Go-Ahead, so wird das Unternehmen zuständig für die Strecken Ulm–Augsburg–München, Würzburg–Ansbach–Treuchtlingen–Donauwörth–Augsburg sowie Aalen–Nördlingen–Donauwörth. Im August dieses Jahres hat Go-Ahead bereits den Zuschlag für das im Dezember 2021 beginnende E-Netz Allgäu erhalten. Dieses umfasst die Regionalzugstrecke München–Memmingen–Lindau.

Schon im Juni 2019 gibt es auch auf den Regionalbahn-Linien Ulm–Munderkingen auf der Donautalbahn und Ulm–Langenau auf der Brenzbahn eine Veränderung: Statt von der Deutschen Bahn wird die Strecke dann von der Hohenzollerische Landesbahn betrieben.

Nicht nur, dass die DB AG an Aufträgen verliert – obendrauf gibt es die deutliche Aufforderung von der BEG, das mangelhafte Schienennetz auf Vordermann zu bringen.