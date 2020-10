Die Autobahndirektion kündigt für die Nacht von Donnerstag, 22. Oktober, auf Freitag, 23. Oktober, auf der A 7 an der Anschlussstelle Illertissen in Fahrtrichtung Füssen Bauarbeiten an. Dafür ist eine nächtliche Vollsperrung der Ausfahrtsrampe erforderlich. Sie ist von 20 bis 5.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Vöhringen abgefangen und umgeleitet. Bei schlechter Witterung ist eine Verschiebung um eine Woche möglich.