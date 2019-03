Verkehr A-7-Brücke wird neu gebaut

Kreis Neu-Ulm / Niko Dirner

Es geht um horrende Kosten, denn die vermeintlich günstigere Lösung ist keine: Mindestens 20 Millionen Euro wird es kosten, die A-7-Brücke bei Witzighausen neu zu bauen. Die erst angedachte Erweiterung von vier auf sechs Fahrspuren ist aus statischen Gründen nicht möglich. Das teilt Olaf Weller von der Autobahn­direktion Südbayern mit.

Eine breitere Talbrücke an dieser Stelle muss sein, weil das Bauwerk zum Autobahnabschnitt Hittistetten–Illertissen gehört, den der Bund durchgehend auf sechs Fahrstreifen ausbauen wird. Noch im Herbst des vorigen Jahres hatten die Ingenieure einen beiderseitigen Anbau für möglich gehalten. In die Entscheidung für den Neubau sind auch Wirtschaftlichkeitsberechnungen eingeflossen.

Zumal das 1977 fertiggestellte Bauwerk erst 2014 für Hunderttausende Euro teils saniert wurde. Damals musste die Übergangskonstruktion neu gemacht werden, jener Abschnitt unmittelbar vor einer Brücke, der Schwingungen ausgleicht. Trotz der Sanierung wäre die Restnutzungsdauer der Brücke durch einen Anbau weiter gesunken, also spricht alles für einen Neubau.

Über die Grundsatzentscheidung hinaus ist noch vieles unklar, sagt Weller. Etwa, wie und wo der Neubau erstellt wird. „Es gibt mehrere Varianten.“ Weil das bestehende sieben Meter hohe und 196 Meter lange Bauwerk aus zwei voneinander unabhängigen Teilen besteht, könnte abschnittsweise vorgegangenen werden: Eine Hälfte abreißen, den Verkehr auf die verbleibenden zwei Spuren umleiten, neu bauen. Und das Ganze mit der anderen Hälfte.

Es gibt aber auch Überlegungen, neben die bestehende Brücke zwei neue Überquerungen des Tals mit der Bahnlinie Senden–Weißenhorn und der Staatsstraße 2019 zu erstellen. Und wenn diese fertig sind, die alten Brücken abzureißen. Dadurch würde die Autobahn vermutlich an Wullenstetten heran- und von Witzighausen abrücken. Und es würde wegen der großen Kurvenradien Auswirkungen auf den Verlauf der A 7 vor und nach der Brücke bedeuten. „Damit steht und fällt die Linie“, sagt Weller.

Auch andernorts werde die A 7 vielleicht nicht symmetrisch auf den so genannten Regelquerschnitt 36 – wegen der Breite von 36 Metern – erweitert, sagt der Dienststellenleiter. Weil es nicht auf beiden Seiten Platz gibt für eine weitere Spur. Oder, weil Lärmschutzwälle und -wände zu nah an Wohngebiete heranrücken würden. Eine andere Variante ist es, die Strecke „nach unten“ zu setzen, also die Fahrbahn einzutiefen. Das könnte sich Weller bei Betlinshausen/Tiefenbach vorstellen. „Da ist die Autobahn jetzt schon nah dran.“

Vorentwurfsplanung läuft

Insgesamt werden aktuell Kosten von rund 120 Millionen Euro für die Erweiterung auf sechs Spuren über die 12,4 Kilometer kalkuliert. Ob der Betrag reicht, wird sich erst in ferner Zukunft zeigen: Nachdem der Bundestag 2017 den Ausbau bis Illertissen in den vordringlich Bedarf aufgenommen hat, lief bei der Autobahndirektion in Kempten zunächst die Grundlagenermittlung. Zu Beginn dieses Jahres ist die Behörde in die Vorentwurfsplanungen eingestiegen. Weller: „Die Verkehrsanlagenplanung wurde an fachkundige Ingenieur-Büros vergeben.“

Derzeit laufen die Vergabeverfahren für die notwendigen Fachgutachten zu den Themen Verkehr, Lärm, Luftschadstoffe und Baugrund. In diesem Jahr sind laut dem Fachmann zudem umfangreiche „Kartierungen zur landschaftspflegerischen Begleitplanung“ vorgesehen. Dabei wird es auch um benötigte Ausgleichsflächen gehen.

Ende 2020 soll der Vorentwurf fertig sein. Dieser geht dann an den Bund, der die Haushaltsmittel freigeben muss. Danach startet das eigentliche Planfeststellungsverfahren mit den üblichen Beteiligungsmöglichkeiten von Betroffenen, Behörden, Naturschutzvereinen. Grundstücke müssen gekauft werden, auch für Ausgleichsmaßnahmen.

Nach der Genehmigung folgen Ausführungsplanung, Ausschreibung, die Vergabe der Arbeiten. Olaf Weller rechnet damit, das frühestens in sieben Jahren der Spatenstich erfolgen wird. 2032 könne die erweiterte A 7 dann vielleicht genutzt werden.