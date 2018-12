Finanzen „Wir sind extrem verärgert“

Kreis Neu-Ulm / Niko Dirner

Die Debatte um die Kliniken des Landkreises Neu-Ulm ist seit gestern um ein Kapitel reicher. Dabei ging es im Kreistag nicht um das am Mittwoch im Kreis-Krankenhaus-Ausschuss öffentlich gewordene Mega-Defizit von 12,6 Millionen Euro im Jahr 2017 (wir berichteten), sondern es ging um das Defizit des Jahres 2015. Was zum einen zeigt, dass die Frage, wer für die Misere verantwortlich ist, noch längst nicht geklärt ist. Und zum anderen, dass damals gemachte Managementfehler, die damals eingeschliffene Struktur bis heute negativ nachwirkt.

Konkret zur Abstimmung stand gestern die Entlastung der Kreisspitalstiftung für das Jahr 2015. Wie berichtet, war 2015 und 2016 zusammengenommen ein Defizit von 16 Millionen Euro entstanden, weniger als die Hälfte war für beide Jahre erwartet worden. Der Krankenhaus-Ausschuss hatte dieses Thema Ende Oktober vorberaten und mehrheitlich die Entlastung befürwortet – einer Empfehlung des Kommunalen Prüfungsverbandes folgend.

Dagegen waren Ulrich Schäufele (SPD) und Josef Kränzle (Freie Wähler). Denn der Prüfungsverband hatte einige kritische Anmerkungen gemacht. So heißt es in seinem Bericht nur, die Klinik-Geschäftsführung sei „grundsätzlich“ ordnungsgemäß gewesen. Ein Zusatz, der absolut unüblich ist. „Viele Korrekturen“ hätten gemacht werden müssen, es habe „großen Diskussionsbedarf“ gegeben. Die Geschäftsführung habe „über die eingetretene Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Klinik nicht rechtzeitig informiert“.

Die Kreisräte seien „im Blindflug unterwegs gewesen“, erneuerte SPD-Fraktionschef Schäufele im Kreistag seine Kritik an der damaligen Klinikführung. Wegen des fehlenden Vertragsmanagements habe etwa nicht geprüft werden können, ob Forderungen berechtigt sind. In der freien Wirtschaft sei das undenkbar. „Wir sind extrem verärgert und enttäuscht, wie mit Steuergeldern umgegangen wurde.“

Die Wirtschaftspläne seien „einfach Hausnummern“ gewesen, ergänzte Gerhard Leopold (Freie Wähler), der auch dem Kreis-Rechnungsprüfungsausschuss angehört. „Wir wurden von den Stiftungsdirektoren an der Nase herumgeführt. Hier wurden Zahlen rum- und numgeschoben, um noch irgendwie rauszukommen.“ Der Entlastung zuzustimmen würde ein falsches Signal nach außen senden, meinte Helmut Meisel (Grüne): „Wir sollten zeigen, mit uns kann man nicht alles machen.“

Regressforderungen prüfen

Landratsamt-Jurist Martin Leberl riet dazu, sich auf die Fachleute des Prüfungsverbandes zu verlassen. Und diese sagten eben, dass die Entlastung erteilt werden kann. „Auch wenn nicht alles ganz hundertprozentig war.“ Keine Entlastung hätte aus seiner Sicht keine Konsequenzen. Zivilrechtlich einen Haftungsanspruch gegen die ehemalige Geschäftsführung durchzusetzen, sei chancenlos. Regressansprüche sollten dennoch geprüft werden, forderten etwa Roland Hunger (CSU) und Wolfgang Ostermann (SPD).

Aber im laufenden Geschäft einfach so weiterzumachen, das könne es nicht sein, insistierte Leopold: „Wo bleibt die Konsequenz? Wir schieben jedes Jahr eine Million Euro mehr in die Kliniken. Wann wird endlich mal gehandelt?“ Zwar habe man sich 2016 von Klinik-Chef Michael Gaßner getrennt, doch Interims-Geschäftsführer Ernst Peter Keller habe den Job – schaue man sich das Defizit 2017 an – offenbar auch nicht besser gemacht. Er sei inzwischen „freigestellt“.

Und der seit 1. Januar neue Klinikdirektor Marc Engelhard? „Ich habe kein Vertrauen mehr in die gesamte Führung. Da klappt gar nichts mehr. Wir fahren mit voller Fahrt gegen die Wand“, ging Wolfgang Schrapp (Freie Wähler) am weitesten. Vielleicht, überlegte Freie-Wähler-Fraktionschef Kurt Baiker laut, müsste statt des Krankenhaus-Ausschusses ein Aufsichtsrat aus Fachleuten die Kreisspitalstiftung kontrollieren.

Letztlich war eine klare Mehrheit für die Entlastung. Es zeichnen sich aber weitere solche Debatten ab. Etwa über das Jahr 2016. Hierfür hat der Prüfungsverband ebenfalls die Entlastung der Geschäftsführung vorgeschlagen, jedoch muss noch der Kreis-Rechnungsprüfungsausschuss drüberschauen. Und irgendwann wird die Frage kommen, warum 2017 das Defizit um fünf Millionen Euro über Plan liegt. Klinik-Direktor Engelhard konnte dazu gestern nichts sagen, Kreis-Kämmerer Mario Kraft keine Finanzierungsvorschläge machen, weil der Kreistag dieses Thema ins neue Jahr verschob.