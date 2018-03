Vereine „Unser Vorstand ist eine Rentnerband“

Bellenberg / Ingrid Weichsberger

Der Athletiksportverein (ASV) in Bellenberg wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt. Seine Zukunft ist jedoch ungewiss, denn in der Mitgliederversammlung konnte für den ausscheidenden Kassierer Otto Eck kein Nachfolger gefunden werden. Seit 70 Jahren ist Josef Heinrich Mitglied beim ASV. Seit 60 Jahren sind Herbert Ehm und Peter Schlegel dabei.

Bereits seit 24 Jahren verwaltet Otto Eck die Vereinskasse und hatte beim Bau der Sporthalle eine führende Rolle inne. Nun sollen jüngere Leute ran, sie sollen Schritt für Schritt die Leitung des Vereins übernehmen und neue Ideen einbringen. Es seien weder Unstimmigkeiten noch Streit der Grund für seinen Schritt, stellte Eck klar und meinte scherzhaft: „Unsere Vorstandschaft ist eine Rentnerband.“

Jedoch weder bei der gut besuchten Mitgliederversammlung, noch auf der Werbetour der Vereinsverantwortlichen im Ort, konnte jemand gefunden werden der dazu bereit wäre, dieses Amt zu übernehmen. Bereits in seinem Rechenschaftsbericht hatte der Vorsitzende Wolfgang Schrapp eindringlich auf dieses Dilemma hingewiesen und die Folgen verdeutlicht: „Ohne Vorstandschaft ist kein Sportbetrieb mehr möglich“. Er erläuterte dazu, dass ohne Kassierer weder die Übungsleiter entlohnt, noch Kilometergeld abgerechnet werden können. Es könne auch sein, dass die einstimmig wiedergewählten Amts­inhaber zurücktreten werden. „Sollte die Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen, jedoch an meiner Person scheitern, bin ich bereit zurück zu treten.“

Schrapp appellierte zudem an den Zusammenhalt. Dies sei nicht nur für den Fortbestand des ASV mit seinen 904 Mitgliedern in den neun Abteilungen, sondern auch für die Dorfgemeinschaft erforderlich. Er wies dabei auf das dringend notwendige Engagement der Vereine beim kommenden Dorffest hin. Diesem Appell schloss sich auch Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller in ihrem Grußwort an. Finanziell ist der ASV gut aufgestellt. Lediglich die Rücklagen, für größere Reparaturen, sollen erhöht werden. Mit dem Bau des Verkaufstandes vor der Sporthalle und dem Beachvolleyball-Platz seien nun alle Wünsche abgedeckt.

Nach 17 Jahren wurden die Vereinsbeiträge, je nach der Häufigkeit der Nutzung der Sporthalle, angehoben. Bei dieser Abstimmung gab es drei Enthaltungen. Sowohl die Betriebskosten der Sporthalle, als auch die Ausgaben für die Übungsleiter haben sich erhöht, erläuterte der scheidende Kassierer. Günstig bleibt es für die Familien, denn sie müssen jährlich 240 Euro bezahlen. Die Senioren im Alter über 75 Jahren und passive Mitglieder bezahlen jährlich 48 Euro. Die Anhebung der Beiträge bringen rund 9000 Euro mehr in die Vereinskasse.

Da die Abteilung Gymnastik vor 50 Jahren gegründet wurde, deshalb war die Anzahl der Jubilare enorm. Ausgezeichnet wurden folgende Vereinsmitglieder: Sieglinde Bertele, Erne Roth, Elly Keefer, Margarete Alt, Anneliese Settele, Siegfried Settele, Wenzel Hehl, Marianne Pfluger, Hildegard Helmich, Irmgard Daiber, Inge Fischer, Marga Mair, Emma Kastner, Elfriede Häusler, Heidi Heinrich, Barabara Merkle, Josef Prestele, Josef Heinrich, Rudi Cermak, Rita Köhler, Herwig Merkle. Ferner wurden 16 Mitglieder für ihre 40 jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.