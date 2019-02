Streitkultur „Mieser Charakter“ hat im Kreistag nichts verloren

Kreis Neu-Ulm / Stefan Czernin

Am Ende der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses des Neu-Ulmer Kreistags ergriff FW-Fraktionschef Kurt Baiker das Wort. Er wolle kein Öl ins Feuer gießen. „Aber es geht nicht, dass wir uns hier gegenseitig runtersetzen.“ Baiker mahnte deshalb „mehr Sorgfalt in der Wortwahl“ an. Die kleine Spitze war an Peter Schmid (CSU) gerichtet, der im Krankenhaus-Ausschuss am vergangenen Freitag dem Weißenhorner FW-Kreisrat Jürgen Bischof einen „miesen Charakter“ bescheinigt hatte (wir berichten). Baiker: „Wir sollten mit einem normalen Maß an gegenseitiger Achtung miteinander umgehen.“

Das findet auch Landrat Thorsten Freudenberger. „Wir sind ein Kollegialorgan.“ In der Debatte dürfe durchaus hart gestritten werden, aber immer mit Anstand. „Am Ende des Tages muss man sich die Hand geben können“, sagte Freudenberger.