Illertissen „Live im Sperrbezirk“ geht weiter

Illertissen / bf

Im kommenden Sommer soll die Konzertreihe „Live im Sperrbezirk“ auf dem Illertisser Marktplatz weitergehen, teilt Henning Tatje vom Stadtmarketing mit. Kürzlich hat der Kulturausschuss über das Thema beraten. Die Organisation läuft schon, voraussichtlich finden die drei Konzerte an drei Wochenenden von Mitte Juli bis Mitte August 2019 statt. Welche Bands spielen werden, will Tatje noch nicht verraten. Nur so viel: „Es bleibt in der Rock-Ecke.“ Eventuell kommt außerdem noch ein vierter Auftritt dazu: Im Rahmen des interkommunalen Iller-Musik-Festivals, an dem sich Illertissen 2019 wieder beteiligen möchte.

Im Sommer 2017 startete die Reihe „Live im Sperrbezirk“ versuchsweise mit zwei Konzerten, um den Marktplatz zu beleben. Heuer gab es dann schon drei Auftritte – und „gute Resonanz auf allen Ebenen“, heißt es von Seiten der Stadt.