„Leckere Schokofrüchte“ in Illertissen mit weiteren Plänen

Sie ziehen ein, wo die Bäckerei Häussler schloss: Wir sagen, was Hirschbergs „Leckere Schokofrüchte“ ab 3. August in der Hauptstraße 12 in Illertissen vorhaben und mit welchen Produkten sie nun loslegen.