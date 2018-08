Kino „Landrauschen“ läuft in Roggenburg

„Landrauschen“ läuft in Roggenburg

Roggenburg / msa

Seit 19. Juli läuft der Heimatfilm „Landrauschen“ im Kino. Nun ist das preisgekrönte Drama beim Kino-Open-Air in Roggenburg zu sehen. Das örtliche Jugendforum zeigt „Landrauschen“ am morgigen Samstag um 21 Uhr im Prälatenhof. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diesen Film schon kurz nach dem Kinostart in Roggenburg präsentieren dürfen“, sagt Alexander Fritz, Vorsitzender des Jugendforums. Schon heute, Freitag, ist auf der Leinwand im Prälatenhof die bayerische Kriminalkomödie „Grießnockerlaffäre“ zu sehen. Einlass zu beiden Filmvorführungen ist jeweils um 20 Uhr.