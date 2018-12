Illertissen „Krone“ war drei Tage lang ein Magnet

Illertissen / Martin Dambacher

Was anfangs nur ein launiger Gedanke war, entpuppte sich am Wochenende als wahrer Publikumsmagnet: das Mini-Comeback des Gasthof Krone in Illertissen als Weihnachtsbar. Dabei herrschte an allen drei Tagen ein reges Kommen und Gehen, weshalb Hobby-Wirtin Gabi Schmidt aus Regglisweiler alle Hände voll zu tun hatte. Dass die Idee so gut angenommen werde, habe sie und die befreundete Besitzerin Christina Vogt völlig überrascht, sagt Schmidt. Auch die Stimmung des bunt gemischten Publikums sei durchweg bombig gewesen. Der Rentnerin Hermine Langenwalter aus Illertissen hat es mit ihren zwei Freundinnen sogar so gut gefallen, dass sie nach Samstagabend am Sonntag gleich nochmals vorbeigeschaut hat – es sei wunderbar, zwischen lauter jungen Menschen „a Viertele schlotzen“ zu können.

Ob das Trio nochmals die Gelegenheit dazu bekommt, ist aktuell jedoch noch offen. „Wir sind gerade am Prüfen und Überlegen, ob und wann wir die Aktion wiederholen können“, verrät Gabi Schmidt. So lange aber kein Pächter für die im Sommer geschlossene Traditionsgaststätte gefunden sei, würden die Chancen nicht schlecht stehen.