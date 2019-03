Fastnacht „Halleluja und Helau“ beim Gottesdienst in Oberelchingen

„Das simmer dabei“ – die Narrenpredigt in Oberelchingen ist ein Gottesdienst, in dem die Gesamtgemeinde mit allen Zünften vereint ist und gespannt wartet, was sich der Pfarrer diesmal hat einfallen lassen. © Foto: Barbara Hinzpeter

Oberelchingen / Von Barbara Hinzpeter

Die frohe Botschaft verkündete Pater Ulrich Keller nach dem Segen und unter riesigem Jubel der ebenso zahlreichen wie ausgelassenen Gläubigen: Sein Weggang aus Elchingen bedeute nicht zwangsläufig das Ende der Narrengottesdienste in der Klosterkirche. Sollte sein Nachfolger „mit der Fasnet nichts am Hut haben“, werde er ihn fragen, ob er einmal im Jahr ein Gastspiel in Oberelchingen geben dürfe.

„Lieber wäre es mir aber, wenn er ihn selber halten würde. Denn eigentlich gehört der Pfarrer auch in der Fasnet in seiner Kirche“, sagte Keller. Auf dem Heiligen Berg jedenfalls hat der fröhliche Gottesdienst am letzten Sonntag der Faschingszeit schon ein bisschen Tradition. Er lässt alljährlich die Besucher in Scharen strömen. „Mehr als an Weihnachten“, meinen manche, „so viele wie an Weihnachten“, sagen andere.

Fest steht: Die Kirche war am Sonntag wieder brechend voll, als Gemeindereferent Norbert Ritter und Pfarrerin Anja Saltenberger-Barraud das bunte und närrische Volk begrüßten. Mit Spannung erwartet wird jedoch stets der Auftritt des Paters. Der kam diesmal direkt von der „Hochzeit in Kana“ und schwärmte nicht nur vom sensationell guten Tropfen am Schluss der Feier, sondern auch von seiner Unterhaltung mit Jesus – einem „super Kerle, der koin Bohei macht“, aber „weiß, was die Leute brauchen“.

Der Pater weiß, was das närrische Volk in der Hochphase der Fasnacht braucht. Das Thema „Wein“ sowie „Feiern, bis der Notarzt kommt“, gibt einiges her für witzige Anspielungen. Erfahrungen mit alkoholischen Getränken und ihren Nachwirkungen bieten ebenso Stoff in Hülle und Fülle wie Kostüme oder Perücken der Gottesdienstbesucher. Klar, dass an diesem Tag in der Kirche viel gelacht wird. Schließlich, so die Erkenntnis des „Hochzeitsgastes in Kana“, wolle Jesus, „dass wir den Glauben feiern und nicht betrauern“.

Am besten zusammen mit Freunden, riet Pater Keller, zu denen auch „der da oben“ gehöre, und nach dem Lied des diesjährigen Elchinger Fasnets-Gottesdienstes: „Da simmer dabei – halleluja, Fasnet in Elchingen! Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und ham’ auch immer Durst.“