Feuerwehr „Feuchter Händedruck für Feuerwehr zu wenig“

Kreis Neu-ulm / Claudia Schäfer

Es waren wirklich beeindruckende Bilder, die Kreisbrandrat Bernhard Schmidt in der Jahresversammlung des Kreisfeuerwehrverbands in der Weißenhorner Stadthalle präsentierte: Sie zeigten die Notlandung eines Sportflugzeugs in Illertissen, einen Wohnhausbrand in Altenstadt, einen tödlichen Verkehrsunfall bei Dietershofen. Bilder aus dem Jahr 2017, die für die vielfältige und unersetzliche Arbeit der vielen ehren­amtlichen Feuerwehrleute im Landkreis stehen.

System könnte kippen

Durchschnittlich alle 2,7 Stunden, sagte Schmidt in seinem Jahresbericht, rückten 2017 irgendwo im Kreis Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr zu einem Einsatz aus, löschten Brände, leisteten technische Hilfe und retteten Leben – 123 Mal allein im vergangenen Jahr. Dank der Feuerwehr und der guten Zusammenarbeit mit anderen Organisationen von Polizei über Rettungsdienst bis zum Technischen Hilfswerk schätzten die Bürger im Kreis „ein Gefühl der Sicherheit“, sagte der Kreisbrandrat.

Aber wohin geht die Reise der Retter und Helfer? Noch verfügen die Feuerwehren im Kreis über rund 3000 Dienstleistende über 18 Jahren. Die Zahl der Feuerwehranwärter – derzeit 464 – geht leicht zurück. Laut Schmidt sind es zu wenig, um in den nächsten Jahren die vielen Aktiven zu ersetzen, die demnächst altersbedingt ausscheiden – das System der Freiwilligen Feuerwehren mit ihrem ehrenamtlichen Personal könnte dadurch ins Wanken geraten.

Auf Dauer, das gab Landrat Thorsten Freudenberger zu bedenken, sei insbesondere die Tagesbereitschaft der Ehrenamtlichen, also das Einhalten der gesetzlichen Hilfsfrist von zehn Minuten, „nicht zu leisten“.

Um die Feuerwehren mit ihrer „beispielgebenden Dienstauffassung“ zu stärken und den Nachwuchs zu sichern, brauche es „neue Wege“ auf allen Ebenen, sagte der Landrat und „nicht nur einen feuchten Händedruck“.

Engagement wertschätzen

Als Zeichen der Wertschätzung und einer Anerkennungskultur werde der Landkreis im Herbst die Ehrenamtskarte einführen, die auch Feuerwehrleuten Vorteile bringen soll, sagte Freudenberger. Doch auch die Kommunen seien in der Pflicht, die Feuerwehren „attraktiver für Frauen und Migranten“ zu machen. Auch seitens des Bundes müsse etwas geschehen, etwa in Form von Steuer­erleichterungen oder einem Rentenbonus für verdiente Ehren­amtliche wie Feuerwehrleute, erklärte der Landrat.

Die Förderung der Feuerwehren solle für Kommunen eine „Lust- und nicht eine Pflichtaufgabe“ sein, sagte der Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt. Feuerwehrleute opferten Freizeit und sogar ihre Gesundheit, um anderen zu helfen. „Wenn wir sie nicht unterstützen, haben wir alle ein Problem.“

Und auch die CSU-Landtagsabgeordnete Beate Merk, die sich als frühere Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin noch gut an die aufwändige und kostspielige Einrichtung einer Berufsfeuerwehr erinnert, konstatierte: „Ein Leben ohne die Hilfe der Feuerwehr ist nicht denkbar.“ Sie verwies darauf, dass der Freistaat die Feuerwehren mit Millionensummen für Bauvorhaben, Ausbildung und Ausstattung unterstütze.

Laut Kreisbandrat Bernhard Schmidt braucht es eine „Synergie von Personal und Fahrzeugen mit entsprechendem Gerät“, damit die Feuerwehr ihre Aufgaben erfüllen kann. Um die Zukunft der Wehren zu sichern, brauche es einen höheren Frauenanteil und mehr Quereinsteiger im Erwachsenenalter. Dazu müsse die Jugendarbeit verstärkt werden.

Dabei setzt Schmidt Hoffnungen auf die inzwischen im Feuerwehrgesetz verankerten Kinderfeuerwehren. Demnach können Feuerwehren nun für Kinder ab sechs Jahren eine Kindergruppe anbieten.