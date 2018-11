Gericht „Der Onkel spielt eine Schlüsselrolle im Prozess“

Ulm/Erbach / Nadine Vogt

Als der 19-Jährige in den Sitzungssaal 126 des Ulmer Landgerichts geführt wird, begleiten ihn zwei Personenschützer. Auch Justizbeamte der Polizei sind vor Ort. Der junge Mann ist gestern am neunten Verhandlungstag im „Blutrache-Prozess“ als Zeuge vernommen worden. Er ist der Bruder des getöteten Albaners, dessen Leiche im Mai 2017 bei Erbach entdeckt wurde.

Xhoi M. gezielt angesprochen

Der 19-Jährige bemüht sich sichtlich, die Fragen des Gerichts zu beantworten. Seine Schilderungen sind unaufgeregt. Es geht vor allem um das Leben der Familie des Opfers und Zeugen in Griechenland, Albanien und ab 2015 in Deutschland. Es geht um die Drogengeschäfte des Ermordeten Xhoi M., der als Dealer vor allem mit Marihuana sein Geld verdiente. Und darum, welche Rolle der Onkel der beiden jungen Männer in dieser Geschichte spielt.

Auch über den mutmaßlichen Mittäter wird gesprochen. Spitzname „Don“. „Ich habe ihn einmal für ein paar Minuten gesehen“, sagt der Zeuge im Gericht. Bei einem Treffen mit Freunden sei das gewesen. Viel wisse er über ihn nicht, Xhoi M. habe nicht über „Don“ geredet. Ein Kumpel erzählte ihm: Dem späteren Opfer habe „Don“ Mitleid vorgetäuscht, weil auch er keinen Vater mehr habe. Er habe sich gezielt an Xhoi M. gewandt und ihm vorgeschlagen, gemeinsam mit Drogen Geld zu machen. Über „Don“ ihn ist wenig bekannt, er ist seit der Tat verschwunden.

„Ich habe daran gedacht, dass es sich um Blutrache handelt“, sagt der 19-Jährige und bestätigt, was vor einigen Wochen bereits seine Mutter ausgesagt hat. Als er zwölf Jahre alt war, habe man ihm und Xhoi M. die Geschichte über den Tod ihres Vaters erzählt. Sein Onkel habe einen Mann aus einen anderen Familie umgebracht, erfuhren sie, daraufhin wurde der Vater im Jahr 2000 erschossen, der Großvater verschwand. „Ich habe die Gefahr, in der wir uns befanden, gar nicht verstanden“, sagt der Zeuge. Bis besagter Onkel, der im Gefängnis sitzt, die Familie warnt. Daraufhin verlässt die Mutter mit ihren beiden Söhnen Albanien und stellt in Deutschland einen Asylantrag. 2017 wird der ältere Sohn ermordet. War es die erneute Rache innerhalb der Blutfehde?

Auf der Anklagebank sitzt ein 46-jähriger Mann aus Göppingen mit albanischen Wurzeln. Wenn er sich bewegt, klirrt es. Die Füße sind gefesselt, ab und an sucht sein Blick den Zuschauerbereich. Dort sitzen Familienmitglieder. In einer Stellungnahme zu Prozessbeginn hat der Angeklagte zwar eingeräumt, Draht, Plane, Handschuhe gekauft zu haben, die Beteiligung am Mord aber von sich gewiesen.

Ob der 19-jährige Zeuge den Angeklagten kenne, fragt der Vorsitzende Richter Gerd Gugenhan. „Den Namen ja, gesehen habe ich ihn noch nie“, antwortet der junge Mann. „Soweit ich weiß, ist er ein Freund meines Onkels.“

In einem Telefonat habe sich der Onkel gewundert, dass der Angeklagte mit dem Mord in Verbindung gebracht wird. „Das kann doch nicht sein“, hat er laut des Zeugen gesagt. Am Ende des Verhandlungstages betont der Verteidiger des Angeklagten ebenfalls: „Der Onkel spielt eine Schlüsselrolle in diesem Prozess.“ Der Mann soll im Laufe des Verfahrens noch vernommen werden.

Die Mutter von Xhoi M. und ihr verbliebener Sohn sind im Zeugenschutzprogramm und haben neue Identitäten bekommen.

Info Der Prozess wird am kommenden Montag fortgesetzt. Dann soll ein weiterer Zeuge angehört werden. Die geplanten Sitzungstage am 28. November, 3. und 17. Dezember entfallen.