Freizeit Minigolfanlage „Blacklight Arena“ in Senden eröffnet

Senden / Sonja Fiedler

Bei Schwarzlicht in einer Ozean-Erlebniswelt Minigolf spielen. Das ist jetzt in Senden möglich.

Die Stadt Senden ist um eine Attraktion reicher: Am Freitag eröffnete in der Germanenstraße die 3-D-Schwarzlicht Minigolfanlage „Blacklight Arena“. Erste Besucher schwangen in der bunten Fantasiewelt die Schläger. Die insgesamt 18 Bahnen der Anlage sind in die beiden Erlebniswelten „Ozean“ und „Dschungel“ eingebettet, die Spieler sind von dreidimensionalen Schwarzlicht-Bildern umgeben, die Tiere und Pflanzen darstellen. Auch die Bahnen selbst sind Teil der Illusion, so versteckt sich zum Beispiel das Ziel-Loch in einem Vulkan oder in einer Blume.

