In der Landwirtschaft wird für gewöhnlich versucht, Wasser aus Wiesen und Äckern über Drainage auszuleiten, damit Flächen bewirtschaftet werden können. An der Iller am Ayer Wehr bei Senden geschieht genau das Gegenteil: Hier wird Flusswasser in den Auwald am westlichen Ufer geleitet, damit d...