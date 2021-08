Wer am Dienstag vorhatte, im Weißenhorner Freibad eine Runde schwimmen zu gehen, musste sich umorientieren: Denn am Dienstagmorgen ist die integrierte Leitstelle Donau/Iller in Krumbach darüber informiert worden, dass in einem Technik­raum des Freibads Salzsäure ausgelaufen ist. Zwei Reinigungskräfte hatten morgens entdeckt, dass der gesamte Boden des etwa 30 Quadratmeter großen Kellerraums 10 bis 15 Zentimeter hoch mit Säure bedeckt wa...