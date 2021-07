Die Stiftungsklinik in Weißenhorn soll erweitert und optimiert werden. „Das dürfte in nächster Zeit die größte Baumaßnahme an unseren Kliniken werden“, sagte Landrat Thorsten Freudenberger in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Krankenhauswesen. Dort ging es darum, d...